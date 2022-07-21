Россия оставила оккупированный Северодонецк без врачей

В Северодонецке разрушено 75% зданий больниц, есть нехватка врачей. Об этом пишет The Insider со ссылкой на российских волонтеров, которые работают в структурах РПЦ.



Здание городской больницы Северодонецка в аварийном состоянии и непригодно для оказания медпомощи, но ее все равно там оказывают, потому что других мест нет. Из персонала остались один лаборант, два врача-травматолога, терапевт, кардиолог и гематолог.



В городе уничтожены автопарк медгородка и генераторы, которые снабжали электричеством операционные.



Как стало известно The Insider, полевой стационар развернули на базе относительно сохранившегося здания поликлиники. Это 35–40 койко-мест без профильного разделения. Здесь получают помощь оставшиеся в городе жители, пожилые люди и дети. Функционирование больницы осуществляется за счет работы электрогенераторов.



Волонтеры утверждают, что минимальный набор оборудования полностью готов к работе, включая аппараты ИВЛ.



В городе осталась всего лишь одна машина «скорой помощи».



«Есть множество пострадавших, которых после захвата города некому лечить. Эвакуировать и перевозить пациентов трудно, поэтому оперировать приходится на месте. Для этого необходим анестезиолог-реаниматолог, но ни Россия, ни власти так называемой «ЛНР», которые контролируют город, поиском специалистов и восстановлением медицины не занимаются. Поэтому специалиста ищут волонтеры от РПЦ. Зарплату врачу платить не планируют», - пишет издание.



Объявление о поиске реаниматолога появилось в чатах российских православных добровольцев. Уточняется, что поехать в зону боевых действий врач должен на добровольных началах.