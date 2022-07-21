Росія залишила окупований Сєвєродонецьк без лікарів

У Сєвєродонецьку зруйновано 75% будівель лікарень, є нестача лікарів. Про це пише The Insider із посиланням на російських волонтерів, які працюють у структурах РПЦ.



Будівля міської лікарні Сєвєродонецька в аварійному стані та непридатна для надання медичної допомоги, але її все одно там надають, бо інших місць немає. З персоналу залишилися один лаборант, два лікарі-травматологи, терапевт, кардіолог та гематолог.



У місті знищено автопарк медичного містечка та генератори, які постачали електрикою операційні.



Як стало відомо The Insider, польовий стаціонар розгорнули на базі будівлі поліклініки, що збереглася. Це 35-40 ліжко-місць без профільного поділу. Тут отримують допомогу жителі, літні люди та діти, що залишилися в місті. Функціонування лікарні здійснюється за рахунок електрогенераторів.



Волонтери стверджують, що мінімальний набір обладнання повністю готовий до роботи, включаючи апарати ШВЛ.



У місті залишилася лише одна машина «швидкої допомоги».



«Є безліч постраждалих, яких після захоплення міста нема кому лікувати. Евакуювати та перевозити пацієнтів важко, тому оперувати доводиться на місці. Для цього необхідний анестезіолог-реаніматолог, але ні Росія, ні влада так званої «ЛНР», яка контролює місто, пошуком фахівців та відновленням медицини не займається. Тому спеціаліста шукають волонтери від РПЦ. Зарплату лікареві платити не планують», - пише видання.



Оголошення про пошук реаніматолога з'явилося у чатах російських православних добровольців. Уточнюється, що поїхати до зони бойових дій лікар має на добровільних засадах.