Великобритания направит Украине новую военную помощь

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна направит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия и другую военную помощь. Об этом сообщает The Guardian.



«Очередной пакет военной помощи будет включать десятки единиц артиллерии, более 1 600 противотанковых комплексов, 50 000 артиллерийских снарядов противобатарейные радиолокационные системы и сотни беспилотников», - пишет издание.



Пакет помощи для Украины на 1 млрд фунтов стерлингов в прошлом месяце подписал Борис Джонсон. От начала полномасштабного вторжения РФ Лондон помог Киеву уже на 2,3 млрд фунтов.



В списке помощи, которую получит Украине, более 20 самоходных гаубиц M109, 36 буксируемых артиллерийских орудий L119, более 50 000 боеприпасов для артиллерии советских времен, радиолокационные системы (количество не указано), более 1 600 противотанковых комплексов (типа NLAW и Javelin), беспилотники, в том числе сотни барражирующих боеприпасов.