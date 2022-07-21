Великобританія направить Україні нову військову допомогу

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що його країна направить Україні десятки артилерійських знарядь, понад 1,6 тисяч одиниць протитанкової зброї та іншу військову допомогу. Про це повідомляє The Guardian.



«Черговий пакет військової допомоги включатиме десятки одиниць артилерії, понад 1 600 протитанкових комплексів, 50 000 артилерійських снарядів, протибатарейні радіолокаційні системи та сотні безпілотників», - пише видання.



Пакет допомоги для України на 1 млрд фунтів стерлінгів минулого місяця підписав Борис Джонсон. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Лондон допоміг Києву вже на 2,3 млрд фунтів.



У списку допомоги, яку отримає Україні, понад 20 самохідних гаубиць M109, 36 буксованих артилерійських знарядь L119, понад 50 000 боєприпасів для артилерії радянських часів, радіолокаційні системи (кількість не вказано), більше 1 600 протитанкових комплексів , у тому числі сотні боєприпасів, що барражують.