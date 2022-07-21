Минреинтеграции обновило перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ

Минреинтеграции обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 19 июля текущего года.



Так, по состоянию на 19 июля 2022 года в обновленный перечень входит девять областей.



По состоянию на 19 июля в Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 55, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 25, в Харьковской области – 51, в Днепропетровской области – 6, в Херсонской области – 49, в Сумской – 20 громад, в Черниговской - 5.



В общей сложности в перечне находится 314 громад.



Посмотреть актуальную информацию о статусе громады можно по ссылке на цифровой карте.