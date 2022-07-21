Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 19 липня поточного року.



Так, станом на 19 липня 2022 року до оновленого переліку входить дев'ять областей.



Станом на 19 липня у Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 55, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 25, у Харківській області – 51, у Дніпропетровській області – 6, у Херсонській області – 49, у Сумській – 20 громад, у Чернігівській – 5.



Загалом у переліку перебуває 314 громад.



Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням на цифровій карті.