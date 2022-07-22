В рядах оккупантов назревает раскол между россиянами и «героями» «Л-ДНР» — Арестович

Среди оккупантов усиливается раскол между российскими силовиками и боевиками «Л-ДНР». ФСБ задержала одного из «героев» «русской весны» Алексея Селиванова. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.



«ФСБ задержала предпоследнего "героя Новороссии " Алексея Селиванова. Причины задержания абсолютно не важны. Сам факт раскола в военной среде противника весьма значим. Были уничтожены все значимые лица войны 2014-2015 годов», — отметил Арестович.



По его словам, многие из них были «действительно идейными участниками тех событий», много знали и претендовали на власть. На свободе остался только командир батальона боевиков «ДНР» Александр Ходаковский.



«Позавчерашних слесарей и шахтеров из "ЛДНР" бросают в атаку на укрепленные украинские позиции. Мобилизовали больше 100 тысяч мужчин, из которых минимум 20 тысяч погибли. Пока сводная российская армия продолжает хоть какое-то наступление, этот конфликт не сильно обострен. Но эта ситуация в скором времени изменится. И можно себе только представить, как недовольных будут массово бросать на подвал. А там и месть сотрудникам федеральной службы безопасности не за горами», — считает Арестович.