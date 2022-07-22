У лавах окупантів назріває розкол між росіянами та «героями» «Л-ДНР» — Арестович

Серед окупантів посилюється розкол між російськими силовиками та бойовиками «Л-ДНР». ФСБ затримала одного із «героїв» «руської весни» Олексія Селіванова. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.



«ФСБ затримала передостаннього "героя Новоросії" Олексія Селіванова. Причини затримання є абсолютно не важливими. Сам факт розколу у військовому середовищі супротивника дуже значущий. Було знищено всіх значних осіб війни 2014-2015 років», — зазначив Арестович.



За його словами, багато з них були «справді ідейними учасниками тих подій», багато знали та претендували на владу. На волі залишився лише командир батальйону бойовиків «ДНР» «Восток» Олександр Ходаковський.



«Позавчорашніх слюсарів та шахтарів із "Л-ДНР" кидають в атаку на укріплені українські позиції. Мобілізували понад 100 тисяч чоловіків, з яких щонайменше 20 тисяч загинули. Поки зведена російська армія продовжує хоч якийсь наступ, цей конфлікт не дуже загострений. Але ця ситуація незабаром зміниться. І можна собі лише уявити, як незадоволених масово кидатимуть на підвал. А там і помста співробітникам федеральної служби безпеки не за горами», — вважає Арестович.