Военкор из РФ насмерть сбил человека на оккупированной Луганщине — Казанский

Военный корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Александр Сладков насмерть сбил мужчину в оккупированной части Луганской области. Женщина, которая стала очевидицей аварии, не выходит на связь. Такое заявление сделал украинский журналист Денис Казанский.



«Российский военкор Сладков насмерть сбил человека на оккупированной территории. А свидетельницу инцидента Любовь Громову похитили, и теперь она не выходит на связь», — отметил Казанский.



По словам украинского журналиста, к нему обратились жители оккупированной территории с просьбой помочь найти человека — Любовь Громову. Она проживала в Варваровке.



«Люди говорят, что 13 июля она стала свидетелем аварии: джип насмерть сбил мужчину. Это как раз сосед успел снять. На следующий день видели, как приехала какая-то машина, вышли люди в военной форме с автоматами, и ее куда-то увезли. Телефон не отвечает. Не знаем, куда обращаться, в новой "милиции" молчат», — процитировал обращение Казанский.



Также он опубликовал видео, которое, по утверждению журналиста, снято соседом Громовой.



«На нем слышно, как она называет номер автомобиля, сбившего человека. Это номер бронированного автомобиля, который недавно подарили в Ростове военкору Сладкову. Об этом подарке сначала написали ростовские сайты, но теперь статья удалена, так как на фото виден номер машины», — заявил журналист.

Предположение о том, что произошло смертельное ДТП с его участием, прокомментировал Александр Сладков.



«Вынужден признаться. Раскрыли меня. Центральное место в этом детективе занимает бабушка, которая говорит: "Да, помню этот номер, Р04214521480, с пятнышком на крыле и помятым зеркалом черный внедорожник"», — утверждает Сладков.



Позже корреспондент ВГТРК записал еще один видеокомментарий.

«Видно, что я не в тюрьме. Конечно, никого не давил. Находился в другом месте в это время», — уверяет он.



Сладков добавил, что давно не был на подконтрольной группировке «ЛНР» территории.