Військкор з РФ на смерть збив людину на окупованій Луганщині — Казанський

Військовий кореспондент Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК) Олександр Сладков на смерть збив чоловіка в окупованій частині Луганської області. Жінка, яка стала очевидицею аварії, не виходить на зв'язок. Таку заяву зробив український журналіст Денис Казанський.



«Російський військкор Сладков на смерть збив людину на окупованій території. А свідкиню інциденту Любов Громову викрали, і тепер вона не виходить на зв'язок», — зазначив Казанський.



За словами українського журналіста, до нього звернулися мешканці окупованої території з проханням допомогти знайти людину — Любов Громову. Вона мешкала у Варварівці.



«Люди кажуть, що 13 липня вона стала свідком аварії: джип на смерть збив чоловіка. Це саме сусід встиг зняти. Наступного дня бачили, як приїхала якась машина, вийшли люди у військовій формі з автоматами, та її кудись відвезли. Телефон не відповідає. Не знаємо, куди звертатись, у новій "міліції" мовчать», — процитував звернення Казанський.



Також він опублікував відео, яке, за твердженням журналіста, знято сусідом Громової.



«На ньому чути, як вона називає номер автомобіля, який збив людину. Це номер броньованого автомобіля, який нещодавно подарували у Ростові військкору Сладкову. Про цей подарунок спочатку написали ростовські сайти, але тепер статтю видалено, оскільки на фото видно номер машини», — заявив журналіст.

Припущення про те, що сталася смертельна ДТП за його участю, прокоментував Олександр Сладков.



«Змушений зізнатися. Розкрили мене. Центральне місце в цьому детективі займає бабуся, яка каже: "Так, пам'ятаю цей номер, Р04214521480, з цяткою на крилі та пом'ятим дзеркалом чорний позашляховик"», — стверджує Сладков.



Пізніше кореспондент ВДТРК записав ще один відеокоментар.

«Видно, що я не у в'язниці. Звісно, нікого не давив. Перебував в іншому місці в цей час», — запевняє він.



Сладков додав, що давно не був на підконтрольній угрупованню «ЛНР» території.