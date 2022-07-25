Обстрел Чугуева: Из-под завалов разрушенных зданий спасены 3 человека, ранены двое

В результате обстрела Чугуева Харьковской области в ночь на понедельник ранено два человека. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.



«Разрушен районный дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, дом офицеров и лицей, где никто не находился. Также повреждены жилые дома и попадание в землю. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. Известно о двух раненых», - написал он.



По его словам, по предварительной информации обстрел был произведен ЗРК С-300.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ходе разбора завалов были спасены 3 человека, они не пострадали.



По его словам, штаб обороны Харькова не зафиксировал обстрелов города вторую ночь подряд.



В тоже время, в течение суток русские военные несколько раз обстреливали жилые сектора в Коробочкино и Печенеги. За пределами населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей площадью 1 га. В Богодуховском районе области в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Пожары ликвидированы.



Обстрелы были также зафиксированы в Изюмском районе области.



В селе Кулиничи Харьковского района погиб 39-летний тракторист, которые наехал на взрывоопасный предмет.