Обстріл Чугуєва: З-під завалів зруйнованих будівель врятовано троє людей, ще двоє поранено

Внаслідок обстрілу Чугуєва Харківської області в ніч на понеділок поранено двох людей. Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.



«Зруйновано районний будинок культури, де у підвалі ховалися від обстрілів цивільні, будинок офіцерів та ліцей, де ніхто не знаходився. Також пошкоджено житлові будинки, є потрапляння в землю. Деякі ракети були збиті ЗСУ. Відомо про двох поранених», - написав він.



За його словами, за попередньою інформацією обстріл було здійснено ЗРК С-300.



Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив , що в ході розбору завалів було врятовано троє людей, вони не постраждали.



За його словами, штаб оборони Харкова не зафіксував обстрілів міста другу ніч поспіль.



У той же час, протягом доби російські військові кілька разів обстрілювали житлові сектори в Коробочкіно та Печенізі. За межами населених пунктів виникла пожежа на полі із пшеницею площею 1 га. У Богодухівському районі області внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Пожежі ліквідовано.



Обстріл було також зафіксовано в Ізюмському районі області.



У селі Куліничі Харківського району загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибухонебезпечний предмет.