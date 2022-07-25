В Украине зарегистрировано 4,5 млн внутренне перемещенных лиц

В Украине 4,5 миллиона человек зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, более 1 млн человек уже получили убежище в разных объектах коммунальной инфраструктуры как временное жилье. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины - уполномоченный по внутренне перемещенным лицам Павел Козырев в эфире телемарафона.

«У нас есть четкая цифра – это 4,5 млн человек, которые зарегистрировались по-разному – либо с помощью приложения Дія, либо физически, придя в органы местного самоуправления. То есть, это большой объем проблемы. А вообще, если мы говорим обо всех людях, вынужденных переехать, это самое большое перемещение со времен Второй мировой войны в Европе. Это в очень сжатые сроки происходило и происходит. И потому администрировать в условиях войны такие объемы проблем сложно», - сообщил Козырев.

Он отметил, что сейчас уже более одного миллиона внутренне перемещенных лиц получили временное убежище и более полумиллиона человек воспользовались программой Прихисток.

Ранее, 30 июня в ООН сообщили, что почти 16 млн людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, воде, продовольствии, здравоохранении, крыше над головой и защите.