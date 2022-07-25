В Україні зареєстровано 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб

В Україні 4,5 мільйона людей зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, понад 1 млн осіб вже отримали притулок у різних об'єктах комунальної інфраструктури як тимчасове житло. Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – уповноважений по внутрішньо переміщених особах Павло Козирєв в ефірі телемарафону.

«У нас є чітка цифра - це 4,5 млн осіб, які зареєструвалися по-різному - або за допомогою додатка Дія, або фізично прийшовши до органів місцевого самоврядування. Тобто, це великий обсяг проблеми. А взагалі, якщо ми говоримо про всіх людей, вимушених переїхати, це найбільше переміщення з часів Другої світової війни в Європі. Це в дуже стислі терміни відбувалося і відбувається. І тому адмініструвати в умовах війни такі обсяги проблем складно», - повідомив Козирєв.

Він зазначив, що зараз уже більше одного мільйона внутрішньо переміщених осіб отримали тимчасовий притулок і понад півмільйона людей скористалися програмою Прихисток.

Раніше, 30 червня в ООН повідомили, що майже 16 млн людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, води, продовольства, охорони здоров'я, даху над головою та захисту.