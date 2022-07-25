В Волынской области сбили беспилотники: есть погибший и раненые

В Волынской области украинские военные в понедельник сбили два БПЛА. Об этом сообщил глава обладминистрации Юрий Погуляйко.



«Сегодня 25 июля на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома», - написал он.



Чиновник уточнил, что в результате падения обломков один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице.



По данным ОК «Запад», на северо-западном направлении было обнаружено два БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и проводили воздушную разведку объектов в Волынской области.



«На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны. Два вражеских БПЛА были уничтожены. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом», - говорится в сообщении.