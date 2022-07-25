У Волинській області збили безпілотники: є загиблий та поранені

25 липня 2022, 16:05

У Волинській області збили безпілотники: є загиблий та поранені

У Волинській області українські військові у понеділок збили два БПЛА. Про це повідомив голова обладміністрації Юрій Погуляйко.

«Сьогодні 25 липня на Волині було чути вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки», - написав він.

Чиновник уточнив, що внаслідок падіння уламків одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.

За даними ОК «Захід», на північно-західному напрямку було виявлено два БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та проводили повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

«На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожі БПЛА були знищені. Уламки однієї з зенітних ракет впали на житловий будинок», - йдеться у повідомленні.

Ще за темою

Місця
Волинська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:25
«ДНР» збирається використовувати маріупольський аеропорт у «військово-цивільних» цілях
14:55
Російських «відмовників» утримують на підконтрольній «ЛНР» території – ЗМІ
13:15
У планах окупантів відновлювати захоплений Маріуполь у три етапи — ЗМІ
11:22
У Маріуполі зафіксували перші зерновози, які рухалися у бік порту – Андрющенко
10:38
«ЛНР»: У ході обстрілу Рубіжного загинули четверо людей
09:43
«ДНР»: За добу через обстріли загинула жінка, поранено двох людей
23:22
Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►
15:49
Окупанти готують фейкове «розслідування» подій у драмтеатрі Маріуполя — українська розвідка
13:43
В Донецьку помер начальник ДАІ, який перейшов на бік «ДНР»
13:16
П'яні окупанти вбили маріупольця заради забави — міськрада
12:26
Декілька районів Донецька з ранку – під обстрілом
09:02
ЗСУ розбили казарму з російськими військовими у Кадіївці — Гайдай
08:34
ЗСУ відкинули окупантів від Вуглегірської ТЕС — зведення Генштабу
00:24
Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►
23:09
Черга з 1200 машин: На блокпосту окупантів у Запорізькій області вмирають люди
Всі новини
17:25
«ДНР» збирається використовувати маріупольський аеропорт у «військово-цивільних» цілях
17:11
Зернова угода не заважає РФ продовжувати війну проти України — Кремль
16:54
У Донецькій області відновлено електропостачання у 22 населених пунктах
16:28
На Донбасі відновлено електропостачання Карлівської фільтрувальної станції
16:05
У Волинській області збили безпілотники: є загиблий та поранені
15:23
У планах окупантів відновити зруйнований аеродром у захопленому Мелітополі
15:19
Експорт зерна розпочнеться з порту «Чорноморськ», протягом двох тижнів – з портів «Одеса» та «Південний»
15:07
Екс-міністрам Грищенку та Лавриновичу заочно оголошено про підозру за «Харківські угоди»
15:00
В Україні зареєстровано 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб
14:55
Російських «відмовників» утримують на підконтрольній «ЛНР» території – ЗМІ
14:05
США готують план «Б» для експорту українського зерна
13:15
У планах окупантів відновлювати захоплений Маріуполь у три етапи — ЗМІ
13:01
Україна отримала танки PT-91 Twardy від Польщі
12:46
Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО
12:10
До поліції надійшло 30 заяв та повідомлень громадян із Луганської області
Всі новини
ВІДЕО
Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►
24 липня, 23:22
Мер Слов'янська: Опалювального сезону у місті не буде
24 липня, 22:36
Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►
24 липня, 00:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти