У Волинській області збили безпілотники: є загиблий та поранені

У Волинській області українські військові у понеділок збили два БПЛА. Про це повідомив голова обладміністрації Юрій Погуляйко.



«Сьогодні 25 липня на Волині було чути вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки», - написав він.



Чиновник уточнив, що внаслідок падіння уламків одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.



За даними ОК «Захід», на північно-західному напрямку було виявлено два БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та проводили повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.



«На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожі БПЛА були знищені. Уламки однієї з зенітних ракет впали на житловий будинок», - йдеться у повідомленні.