 «ЛНР»: Городские телефоны Луганска переводят на российский код

Оккупированная территория Луганской области с 25 июля переходит на телефонный код принятой в России системы нумерации. Об этом сообщило «министерство связи и массовых коммуникаций» группировки «ЛНР».



Таким образом, для звонков на номера стационарных телефонов нужно будет набирать 857 — код города — номер абонента.



Ранее группировка «ДНР» сменила телефонный код города Донецка с украинского +38(062) на российский +7(856).



В мае абонентам оператора сотовой связи «Феникс» были присвоены российский телефонный код +7 и код «региона» 949 для зарубежных звонков, а луганским абонентам +7959.