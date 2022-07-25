«ЛНР»: Міські телефони Луганська переводять на російський код

Окупована територія Луганської області з 25 липня переходить на телефонний код прийнятої у Росії системи нумерації. Про це повідомило «міністерство зв'язку та масових комунікацій» угруповання «ЛНР».



Таким чином, для дзвінків на номери стаціонарних телефонів потрібно буде набирати 857 — код міста — номер абонента.



Раніше угруповання «ДНР» змінило телефонний код міста Донецька з українського +38(062) на російський +7(856).



У травні абонентам оператора мобільного зв'язку «Фенікс» було присвоєно російський телефонний код +7 та код «регіону» 949 для закордонних дзвінків, а луганським абонентам +7959.