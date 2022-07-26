Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Штурм Донбасса. В Луганской области оккупанты не могут выйти на границы области, в Донецкой пытались пройти на Бахмутском направлении.
- Обстрел Краматорска. Снаряд остался торчать посреди частного дом.
- Славянску грозит замерзание зимой. Почему местные власти не смогут начать отопительный сезон.
- Российских военных которые отказываются идти на войну против Украины отправляют на оккупированные территории. Что там делают с «отказниками»?
- Российские оккупанты планируют восстановить Мариуполь до 2040 года и продолжают переправлять украденное зерно через мариупольский порт.