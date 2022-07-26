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Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►

26 июля 2022, 00:16

Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Штурм Донбасса. В Луганской области оккупанты не могут выйти на границы области, в Донецкой пытались пройти на Бахмутском направлении.
  • Обстрел Краматорска. Снаряд остался торчать посреди частного дом.
  • Славянску грозит замерзание зимой. Почему местные власти не смогут начать отопительный сезон.
  • Российских военных которые отказываются идти на войну против Украины отправляют на оккупированные территории. Что там делают с «отказниками»?
  • Российские оккупанты планируют восстановить Мариуполь до 2040 года и продолжают переправлять украденное зерно через мариупольский порт.

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