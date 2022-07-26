Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Штурм Донбасса. В Луганской области оккупанты не могут выйти на границы области, в Донецкой пытались пройти на Бахмутском направлении.

Обстрел Краматорска. Снаряд остался торчать посреди частного дом.

Славянску грозит замерзание зимой. Почему местные власти не смогут начать отопительный сезон.

Российских военных которые отказываются идти на войну против Украины отправляют на оккупированные территории. Что там делают с «отказниками»?

Российские оккупанты планируют восстановить Мариуполь до 2040 года и продолжают переправлять украденное зерно через мариупольский порт.