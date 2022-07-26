Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Штурм Донбасу На Луганщині окупанти не можуть вийти на межі області, на Донеччині намагалися пройти на Бахмутському напрямку.
- Обстріл Краматорська. Снаряд залишився стирчати посеред приватного будинку.
- Слов'янську загрожує замерзання взимку. Чому місцева влада не зможе розпочати опалювальний сезон.
- Російських військових, які відмовляються йти на війну проти України, відправляють на окуповані території. Що там роблять із «відмовниками»?
- Російські окупанти планують відновити Маріуполь до 2040 року та продовжують переправляти вкрадене зерно через маріупольський порт.