Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►

26 липня 2022, 00:16

Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Штурм Донбасу На Луганщині окупанти не можуть вийти на межі області, на Донеччині намагалися пройти на Бахмутському напрямку.
  • Обстріл Краматорська. Снаряд залишився стирчати посеред приватного будинку.
  • Слов'янську загрожує замерзання взимку. Чому місцева влада не зможе розпочати опалювальний сезон.
  • Російських військових, які відмовляються йти на війну проти України, відправляють на окуповані території. Що там роблять із «відмовниками»?
  • Російські окупанти планують відновити Маріуполь до 2040 року та продовжують переправляти вкрадене зерно через маріупольський порт.

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