Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Штурм Донбасу На Луганщині окупанти не можуть вийти на межі області, на Донеччині намагалися пройти на Бахмутському напрямку.

Обстріл Краматорська. Снаряд залишився стирчати посеред приватного будинку.

Слов'янську загрожує замерзання взимку. Чому місцева влада не зможе розпочати опалювальний сезон.

Російських військових, які відмовляються йти на війну проти України, відправляють на окуповані території. Що там роблять із «відмовниками»?

Російські окупанти планують відновити Маріуполь до 2040 року та продовжують переправляти вкрадене зерно через маріупольський порт.