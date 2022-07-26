СМИ узнали, что на войне в Украине погибли заключенные из петербургской колонии

В войне против Украины погибли как минимум трое завербованных ЧВК «Вагнера» российских заключенных, еще двое ранены и находятся в одной из больниц оккупированного Луганска. Об этом пишет интернет-издание «Важные истории».



Как выяснили журналисты, заключенные были завербованы в петербургской ИК-7 «Яблоневка». Сейчас в их медицинских документах указаны не настоящие имена, а псевдонимы.



«Этих людей полностью вывели из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, видимо, и погибших хоронить будут тоже под кличками. Встает вопрос, как смогут получить деньги родственники погибшего. Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь "Одуванчиком"? Скорее всего, денег за смерть человека родственники не увидят», - объяснил адвокат Леонид Крикун.



Ранее журналисты издания сообщали, что ЧВК «Вагнера» начала вербовать заключенных в петербургских колониях. По данным издания, в ночь на 6 июля около 40 заключенных из ИК-7 «Яблоневка» этапировали в Ростовскую область для дальнейшей переброски на территорию Украины в качестве добровольцев. Еще 11 осужденных были завербованы в ИК-6 «Обухово». Якобы за полгода службы заключенным обещали амнистию и зарплату в 200 тысяч рублей. В случае их гибели семьям обещали компенсации в 5 млн рублей.



В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга отрицают мобилизацию заключенных местных колоний для поездки в Украину. Глава петербургской ОНК Александр Холодов, ссылаясь на ФСИН, заявил, что никакого «внепланового» этапирования осужденных не было. Материал «Важных историй» он назвал «фантазией».