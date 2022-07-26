ЗМІ дізналися, що на війні в Україні загинули в' язні з петербурзької колонії

26 липня 2022, 14:57

ЗМІ дізналися, що на війні в Україні загинули в' язні з петербурзької колонії

У війні проти України загинули щонайменше троє завербованих ПВК «Вагнера» російських в'язнів, ще двоє поранено та перебувають в одній із лікарень окупованого Луганська. Про це пише інтернет-видання «Важливі історії».

Як з'ясували журналісти, ув'язнених було завербовано в петербурзькій ВК-7 «Яблунівка». Наразі в їхніх медичних документах вказані не справжні імена, а псевдоніми.

«Цих людей повністю вивели із правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під псевдонімом. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Тому що якщо спорідненість з Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість з якимсь "Кульбаба"? Скоріш за все грошей за смерть людини родичі не побачать», - пояснив адвокат Леонід Крикун.

Раніше журналісти видання повідомляли, що ПВК «Вагнера» почала вербувати ув'язнених у петербурзьких колоніях. За даними видання, у ніч на 6 липня близько 40 ув'язнених з ВК-7 «Яблунівка» етапували до Ростовської області для подальшого перекидання на територію України як добровольців. Ще 11 засуджених було завербовано до ВК-6 «Обухово». Нібито за півроку служби ув'язненим обіцяли амністію та зарплату у 200 тисяч рублів. У разі їхньої загибелі сім'ям обіцяли компенсації в 5 млн рублів.

У Громадській наглядовій комісії (ОНК) Петербурга заперечують мобілізацію ув'язнених місцевих колоній для поїздки до України. Глава петербурзької ОНК Олександр Холодов, посилаючись на ФСВП, заявив, що жодного «позапланового» етапування засуджених не було. Матеріал "Важливих історій" він назвав "фантазією".

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