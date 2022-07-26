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В МВД Украины наблюдают первый показатель позиционной войны

26 июля 2022, 16:29

В МВД Украины наблюдают первый показатель позиционной войны

Последние полторы недели вся линия фронта «статическая», продвижение российских войск остановилось. Об этом заявил советник главы МВД Ростислав Смирнов.

Он отмечает, что это один из признаков позиционной войны.

«Мы видим, что полторы недели линия фронта статическая, начиная на юге нашей страны, заканчивая на севере, на Харьковщине. То есть враг делает некоторые попытки штурмов, но они не имеют успеха. То есть линия фронта не меняется. Это является первым показателем позиционной войны», – сказал Ростислав Смирнов, объяснив это планом ВСУ по уничтожению складов оккупантов.

Смирнов рассказал, что за последние две недели ВСУ уничтожили более 30 складов с боеприпасами российских войск, еще, по его словам, были уничтожены 17 командных пунктов оккупантов. Все эти разрушения тыловых обеспечений армии России, как говорит Смирнов, меняют их логистические цепочки и возможность наступления.

Ранее в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что украинские военные отразили попытки штурмов оккупантов на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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