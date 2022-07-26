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ВСУ отразили штурмы армии РФ на Краматорском и Бахмутском направлениях — Генштаб

26 июля 2022, 10:29

ВСУ отразили штурмы армии РФ на Краматорском и Бахмутском направлениях — Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили попытки штурмов на Краматорском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что на Славянском направлении противник обстрелял районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепиля, Грушевахи и Большой Камышевахи.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создать условия для наступления на Северск и Соледар. Подразделения противника пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Спорного и Переездного. Российские силы нанесли авиаудары у Спорного и Серебрянки.

В Генштабе подчеркнули, что штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка «Святые горы» украинские военные успешно отбили, противник отброшен.

На Бахмутском направлении российские силы совершали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Травневое, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

«Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы, в частности, возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехово, Щербаков и Каменского.

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