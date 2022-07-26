Семьи пропавших в Украине российских военных обратились к Путину

Более 100 семей российских военных, отправленных воевать в Украину, обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием найти своих сыновей, мужей и братьев. Матери и жены месяцами пытаются найти и вернуть домой своих родных из Украины, передает «Север.Реалии».



Родители и жены лично передали письмо Путину в приемную администрации президента 26 июля.



«Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести. Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) – так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет», — говорится в письме.



Под обращением подписались представители 106 семей российских военных, которые числятся либо пропавшими без вести, либо погибшими, либо просто находятся в зоне боевых действий на территории Украины.



Семьи требуют не только найти пропавших российских военных, но и создать в каждом регионе РФ пункт, где родственникам военнослужащих помогали бы с поиском живых, пленных, раненых и погибших близких, которые находятся в Украине.