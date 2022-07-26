Сім'ї зниклих в Україні російських військових звернулися до Путіна

Понад 100 сімей російських військових, відправлених воювати в Україну, звернулися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою знайти своїх синів, чоловіків і братів. Матері та дружини місяцями намагаються знайти та повернути додому своїх рідних з України, передає «Север.Реалии».



Батьки та дружини особисто передали листа Путіну до приймальної адміністрації президента 26 липня.



«Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ більше п'яти місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти та доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) — так по всій країні. Уповноважені органи погано працюють, допомоги від командирів військових частин немає», — йдеться у листі.



Під зверненням підписалися представники 106 сімей російських військових, які вважаються зниклими безвісти, або загиблими, або просто перебувають у зоні бойових дій на території України.



Сім'ї вимагають не лише знайти зниклих російських військових, а й створити в кожному регіоні РФ пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б із пошуком живих, полонених, поранених та загиблих близьких, які перебувають в Україні.