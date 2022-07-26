Под обломками дома культуры в Чугуеве погибли три человека

Под обломками разрушенного российскими оккупантами дома культуры в Чугуеве погибли три человека, тела двух из них уже найдены, поиски третьего будут продолжены в среду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.



«Сегодня, 26 июля, во время поисковых работ спасатели извлекли тела двух погибших: мужчины и женщины... 27 июля работы по поиску еще одного человека будут продолжены», - говорится в сообщении.



К ликвидации последствий российского ракетного удара были привлечены спасатели из Чугуева и Харькова, а также из Луганской области.



Ночью 25 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по гражданским объектам Чугуевской громады, в том числе и дому культуры, подвал которого использовался как укрытие. На момент обстрела в помещении находилось 7 человек. Днем 25 июля из-под завалов были спасены 4 человека.