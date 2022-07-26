Під уламками будинку культури у Чугуєві загинули троє людей

Під уламками зруйнованого російськими окупантами будинку культури в Чугуєві загинули троє людей, тіла двох з них вже знайдено, пошуки третьої будуть продовжені в середу. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області.



«Сьогодні, 26 липня, під час пошукових робіт рятувальники витягли тіла двох загиблих: чоловіка та жінки... 27 липня роботи з пошуку ще однієї людини буде продовжено», - йдеться у повідомленні.



До ліквідації наслідків російського ракетного удару було залучено рятувальників із Чугуєва та Харкова, а також із Луганської області.



Вночі 25 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах Чугуївської громади, у тому числі й будинку культури, підвал якого використовувався як укриття. На момент обстрілу в приміщенні було 7 людей. Вдень 25 липня з-під завалів було врятовано 4 людей.