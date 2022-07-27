В «ДНР» решили, как будут вскрывать помещения при отсутствии хозяев

Группировка «ДНР» решила, как будет получать доступ к помещениям, собственник которого долго отсутствует. Соответствующий «документ» принял так называемый «комитет обороны».



Под длительным отсутствием подразумевается срок более 24 часов.



Длительность отсутствия хозяина устанавливается на основании опроса соседей или в результате троекратного посещения через каждые шесть часов.



Решение о доступе будет принимать спецкомиссия, состоящая из представителей «полиции», «МЧС», оккупационной администрации и подрядчиков, которые якобы будут проводить ремонт в аварийных случаях.



Утверждается, что вскрывать помещения будут в случае возникновения аварийных ситуаций, разрушения строения, ухудшения качества или невозможности предоставления коммунальных услуг.



Отвечать за сохранение имущества хозяев будет подрядчик.