У «ДНР» вирішили, як відкриватимуть приміщення за відсутності господарів

Угруповання «ДНР» вирішило, як отримуватиме доступ до приміщень, власники якого відсутні тривалий період. Відповідний «документ» ухвалив так званий «комітет оборони».



Під тривалою відсутністю мається на увазі термін понад 24 години.



Тривалість відсутності господаря встановлюється на підставі опитування сусідів або через триразове відвідування через кожні шість годин.



Рішення про доступ прийматиме спецкомісія, що складається з представників «поліції», «МНС», окупаційної адміністрації та підрядників, які нібито проводитимуть ремонт в аварійних випадках.



Стверджується, що розкриватимуть приміщення у разі виникнення аварійних ситуацій, руйнування будівлі, погіршення якості чи неможливості надання комунальних послуг.



Відповідатиме за збереження майна господарів підрядник.