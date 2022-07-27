В Харькове из-за ракетного удара ранены шесть человек

Шесть человек ранены в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Индустриальному району Харькова утром 27 июля. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.



«По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи. Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме», – написал он.



Ранним утром 27 июля российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова из зенитно-ракетных комплексов С-300.