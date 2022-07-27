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В Харькове из-за ракетного удара ранены шесть человек

27 июля 2022, 10:34

В Харькове из-за ракетного удара ранены шесть человек

Шесть человек ранены в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Индустриальному району Харькова утром 27 июля. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи. Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме», – написал он.

Ранним утром 27 июля российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова из зенитно-ракетных комплексов С-300.

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