У Харкові через ракетний удар поранено шістьох людей

Шістьох людей поранено внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Індустріальному району Харкова вранці 27 липня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.



«Щодо обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіма зараз займаються наші лікарі. Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку», – написав він.



Вранці 27 липня російські військові обстріляли Індустріальний район Харкова із зенітно-ракетних комплексів С-300.