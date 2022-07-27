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Обстрел Бахмута: Еще двое погибших обнаружены под завалами отеля и жилого дома

27 июля 2022, 15:33

Обстрел Бахмута: Еще двое погибших обнаружены под завалами отеля и жилого дома

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате вражеского обстрела здания отеля в Бахмуте, три человека пострадали. Об этом сообщили в ГСЧС в Донецкой области.

По состоянию на 14:00 личным составом Главного управления изъято из-под завалов тела двух погибших, один человек спасен из-под завалов, пострадали три человека.

Кроме этого, в результате российского обстрела в городе частично разрушена жилая пятиэтажка. Спасатели обнаружили тело погибшего, один человек спасен. Спасательные работы завершены.

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