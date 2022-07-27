Глава «ДНР» заявил, что «пришло время освобождать» Киев, Чернигов и другие украинские города

Денис Пушилин в Беларуси. Фото из его телеграм-канала

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «пришло время освобождать» Киев, Чернигов и другие украинские города, основанные, по его словам, «русскими людьми».



Он написал в своем Тelegram-канале, что находится в Беларуси и совместно с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым возложил цветы к мемориалу «Брестская крепость» по случаю 78-й годовщины освобождения Бреста от фашистских захватчиков.



Пушилин заявил, что «сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк».