Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста

Денис Пушилін у Беларусі. Фото з його телеграм-каналу

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста, засновані, за його словами, «руськими людьми».



Він написав у своєму Тelegram-каналі, що знаходиться в Білорусі та спільно з секретарем Генради партії «Єдина Росія» Андрієм Турчаком, послом РФ у Білорусі Борисом Гризловим поклав квіти до меморіалу «Брестська фортеця» з нагоди 78-ї річниці звільнення Бреста від фашистських загарбників.



Пушилін заявив, що «сьогодні настав час знову звільняти руські міста, засновані руськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк».