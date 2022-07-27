Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста

27 липня 2022, 18:59

Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста

Денис Пушилін у Беларусі. Фото з його телеграм-каналу Денис Пушилін у Беларусі. Фото з його телеграм-каналу

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста, засновані, за його словами, «руськими людьми».

Він написав у своєму Тelegram-каналі, що знаходиться в Білорусі та спільно з секретарем Генради партії «Єдина Росія» Андрієм Турчаком, послом РФ у Білорусі Борисом Гризловим поклав квіти до меморіалу «Брестська фортеця» з нагоди 78-ї річниці звільнення Бреста від фашистських загарбників.

Пушилін заявив, що «сьогодні настав час знову звільняти руські міста, засновані руськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк».

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