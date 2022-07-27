Войска РФ подошли к Авдеевке. «ДНР» заявляет о зачистке Углегорской ТЭС. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Группировка «ДНР» заявляет об успешном продвижении на запад от Донецка.

Взрывы в Авдеевке. Обстрелян центр и коксохимический завод.

Британская разведка сообщает о захвате Углегорской ТЭС и Новолуганского.

Денис Пушилин решил захватить всю Украину — от Запорожья до Луцка.

ВСУ в третий раз ударили по Антоновскому мосту.

Бои на Луганщине продолжаются. Гуманитарная обстановка в оккупированном Рубежном.

«ДНР» пытается легитимизировать изъятие жилья у тех, кто выехал из оккупированных территорий.