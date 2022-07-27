Війська РФ підійшли до Авдіївки. «ДНР» заявляє про зачистку Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Угруповання «ДНР» заявляє про успішне просування на захід від Донецька.

Вибухи у Авдіївці. Обстріляно центр та коксохімічний завод.

Британська розвідка повідомляє про захоплення Вуглегірської ТЕС та Новолуганського.

Денис Пушилін вирішив захопити всю Україну – від Запоріжжя до Луцька.

ЗСУ втретє вдарили по Антонівському мосту.

Бої на Луганщині продовжуються. Гуманітарна ситуація в окупованому Рубіжному.

«ДНР» намагається легітимізувати вилучення житла у тих, хто виїхав із окупованих територій.