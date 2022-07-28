«ДНР»: За сутки погибли четыре человека, еще 11 получили ранения

За сутки на неподконтрольной территории Донецкой области в ходе обстрелов погибли четыре мирных жителя, 11 получили ранения. Об этом сегодня заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Ранее заявлялось, что в Донецке погибли трое человек, один — в Ясиноватой, было известно о семерых раненых.



Утверждается, что обстрелами повреждено не менее 10 жилых домов, школа-интернат, в Донецке без газоснабжения остались 142 дома. В результате обесточивания фильтровальной станции приостановлена подача воды в Донецк, Ясиноватую, Макеевку. Ясиноватая полностью обесточена.