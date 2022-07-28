«ДНР»: За добу загинуло четверо людей, ще 11 отримали поранення

За добу на непідконтрольній території Донецької області в ході обстрілів загинули чотири мирні жителі, 11 отримали поранення. Про це сьогодні заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Раніше заявлялося, що в Донецьку загинули троє людей, одна — в Ясинуватій, було відомо про сімох поранених.



Стверджується, що обстрілами пошкоджено не менше 10 житлових будинків, школа-інтернат, у Донецьку без газопостачання залишилося 142 будинки. Внаслідок знеструмлення фільтрувальної станції призупинено подачу води до Донецька, Ясинуватої, Макіївки. Ясинувата повністю знеструмлена.