«ДНР»: За добу загинуло четверо людей, ще 11 отримали поранення

28 липня 2022, 09:13

«ДНР»: За добу загинуло четверо людей, ще 11 отримали поранення

За добу на непідконтрольній території Донецької області в ході обстрілів загинули чотири мирні жителі, 11 отримали поранення. Про це сьогодні заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».

Раніше заявлялося, що в Донецьку загинули троє людей, одна — в Ясинуватій, було відомо про сімох поранених.

Стверджується, що обстрілами пошкоджено не менше 10 житлових будинків, школа-інтернат, у Донецьку без газопостачання залишилося 142 будинки. Внаслідок знеструмлення фільтрувальної станції призупинено подачу води до Донецька, Ясинуватої, Макіївки. Ясинувата повністю знеструмлена.

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