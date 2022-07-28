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Reuters: Египет аннулировал сделки по украинскому зерну

28 июля 2022, 09:50

Reuters: Египет аннулировал сделки по украинскому зерну

Война России в Украине помешала экспорту зерна, поэтому в июле госкомпания Египта решила расторгнуть контракты на поставки 240 тысяч тонн украинского зерна. Об этом сообщают источники Reuters.

Уточняется, что Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) освободило украинские компании «Нибулон» и Inerco («дочка» Kernel), от обязательств по поставке зерна, несмотря на то, что в контрактах GASC нет пункта о форс-мажоре. До этого GASC предоставляло им отсрочку для отправки грузов, если возможно, другими маршрутами (ж/д или автотранспортом).

Четыре партии зерна из пяти не успели загрузить. По словам трейдеров, аннулированные грузы были куплены в декабре по цене от 346 до 360 долларов за тонну, включая стоимость доставки. После того как война ускорила рост мировых цен на зерно, GASC заплатила в апреле 494,25 долларов за тонну пшеницы. Еще одна партия зерна уже загружена и ожидает отправки из порта Черноморска в рамках достигнутых соглашений России и Украины.

22 июля Украина, Турция и Россия при поддержке генсекретаря ООН договорились о обеспечении безопасного экспорта зерна из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

Тем не менее, уже утром 23 июля войска РФ нанесли ракетный удар по одесскому порту, повредив объекты инфраструктуры.

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