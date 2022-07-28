Reuters: Єгипет анулював угоди щодо українського зерна

Війна Росії в Україні завадила експорту зерна, тож у липні держкомпанія Єгипту вирішила розірвати контракти на постачання 240 тисяч тонн українського зерна. Про це повідомляють джерела Reuters.



Уточнюється, що Генеральне управління з постачання товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії «Нібулон» та Inerco («дочка» Kernel), від зобов'язань щодо постачання зерна, незважаючи на те, що в контрактах GASC немає пункту про форс-мажору. До цього GASC надавало їм відстрочку для відправлення вантажів, якщо можливо, іншими маршрутами (залізничним або автотранспортом).



Чотири партії зерна із п'яти не встигли завантажити. За словами трейдерів, анульовані вантажі було куплено у грудні за ціною від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи вартість доставки. Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, GASC заплатила у квітні 494,25 доларів за тонну пшениці. Ще одна партія зерна вже завантажена і чекає на відправку з порту Чорноморська в рамках досягнутих угод Росії та України.



22 липня Україна, Туреччина та Росія за підтримки генсекретаря ООН домовилися про забезпечення безпечного експорту зерна з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.



Проте вже вранці 23 липня війська РФ завдали ракетного удару по одеському порту, пошкодивши об'єкти інфраструктури.