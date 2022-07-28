Из-за утренних обстрелов в Чугуеве загорелись дома, один человек пострадал

В результате массированного обстрела Чугуева Харьковской области, совершенного российскими оккупационными войсками в четверг утром, произошло 3 пожара в частном секторе и многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ ГСЧС области.



«Горели жилой дом и гараж на площади около 80 кв.м., летняя кухня и хозпостройка другого домовладения на площади 120 кв.м., а также квартира в жилой 9-этажке. Кроме того, в результате обстрела были частично повреждены балконы с 1-го по 5-й этажи жилого 9-этажного дома. По предварительным данным один человек пострадал», - говорится в сообщении.



Последний пожар был ликвидирован в 9:00.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в четверг утром Чугуев подвергся массированному обстрелу, по предварительным данным, из РСЗО.

Фото: ГСЧС в Харьковской области