Через ранкові обстріли в Чугуєві спалахнули будинки, одна людина постраждала

Внаслідок масованого обстрілу Чугуєва Харківської області, скоєного російськими окупаційними військами у четвер вранці, сталося 3 пожежі у приватному секторі та багатоповерховому житловому будинку. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС області.



«Горіли житловий будинок та гараж на площі близько 80 кв.м., літня кухня та господарська споруда іншого домоволодіння на площі 120 кв.м., а також квартира в житловій 9-поверхівці. Крім того, внаслідок обстрілу було частково пошкоджено балкони з 1-го по 5-й поверхи житлового 9-поверхового будинку. За попередніми даними одна людина постраждала», - йдеться у повідомленні.



Останню пожежу було ліквідовано о 9:00.



Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що в четвер вранці Чугуєв зазнав масованого обстрілу, за попередніми даними, з РСЗВ.

Фото: ДСНС у Харківській області