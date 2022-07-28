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Латвия окажет дополнительную военную помощь Украине

28 июля 2022, 15:10

Латвия окажет дополнительную военную помощь Украине

В четверг, 28 июля правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны об оказании дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщила в своем Twitter министр обороны Артис Пабрикс.

Как пишет Delfi, решение по этому вопросу принималось на внеочередном заседании Кабинета министров в закрытом формате.

При этом, в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет оказана Украине.

В целом, по данным издания, Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы «Stinger».

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