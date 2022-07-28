Латвія надасть додаткову військову допомогу Україні

У четвер, 28 липня, уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони про надання додаткової військової допомоги Україні. Про це повідомила у своєму Twitter міністр оборони Артіс Пабрікс.



Як пише Delfi, рішення щодо цього питання приймалося на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у закритому форматі.



При цьому в міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано Україні.



Загалом, за даними видання, Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси Stinger.