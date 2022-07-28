ВСУ за две недели освободили три населенных пункта в Херсонской области

За последние две недели Вооруженные силы Украины освободили в Херсонской области от оккупантов Ивановку, Лозовое и Андреевку. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает «Укринформ».



«Нашими военными частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск России. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое. На этой неделе освобождена Андреевка», - сказал Громов.



После ударов ВСУ по Антоновскому мосту 27 июля в Херсонской ОВА заявили, что логистические пути захватчиков на правобережье Херсонщины разрушены.