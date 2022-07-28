ЗСУ за два тижні звільнили три населені пункти в Херсонській області

28 липня 2022, 15:47

ЗСУ за два тижні звільнили три населені пункти в Херсонській області

За останні два тижні Збройні сили України звільнили на Херсонщині від окупантів Іванівку, Лозове та Андріївку. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє «Укрінформ».

«Нашими військовими частинами та підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ Росії. Протягом останніх двох тижнів звільнено Іванівку та Лозове. Цього тижня звільнено Андріївку», - сказав Громов.

Після ударів ЗСУ Антоновським мостом 27 липня в Херсонській ОВА заявили, що логістичні шляхи загарбників на правобережжі Херсонщини зруйновані.

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