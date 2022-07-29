Оккупанты обстреляли Донетчину: Восемь погибших, 19 раненых

За минувшие сутки, 28 июля, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли восемь мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации руководителя ОВА, три человека погибли в Бахмуте, два — в Торецке, по одному — в Орловке, Горняке и Соледаре. Еще 19 человек получили ранения.



В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 656 мирных жителей Донетчины, 1696 человек были ранены.

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