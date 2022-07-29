Медузы заполонили Крымское побережье. Возвращение ковидных ограничений. «Крым сегодня»

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Огромные синие медузы заполонили прибрежную зону в Крыму.
- В Больницы Крыма вернули коронавирусные ограничения.
- Из Симферополя решили продолжить движение рейсовых автобусов в Херсон, несмотря на опасность обстрелов и сообщения о повреждении Антоновского моста.
- Скандальную реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае продлили до 2023 года.
- Севастопольский губернатор Михаил Развожаев попал под персональные санкции Великобритании.
- Мэр Феодосии Андрей Лебедев не справился с работой и подал в отставку.
- Севастопольский морской порт стал рекордсменом по долгам перед энергетиками.
- Крымского судью Михаила Белоусова Украина обвиняет в совершении преступления.
- ФСБ продолжает давление на крымского блогера и общественного деятеля Ирину Данилович.
- В Керчи распространяют самодельные постеры с надписью «Крым — это Украина».