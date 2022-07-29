Медузи заполонили Кримське узбережжя. Повернення ковидних обмежень. «Крим сьогодні» ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Великі сині медузи заполонили прибережну зону у Криму.
- У Лікарні Криму повернули коронавірусні обмеження.
- Із Сімферополя вирішили продовжити рух рейсових автобусів до Херсона, незважаючи на небезпеку обстрілів та повідомлення про пошкодження Антонівського мосту.
- Скандальну реконструкцію Ханського палацу у Бахчисараї продовжили до 2023 року.
- Севастопольський губернатор Михайло Развожаєв потрапив під особисті санкції Великобританії.
- Мер Феодосії Андрій Лебедєв не впорався з роботою та подав у відставку.
- Севастопольський морський порт став рекордсменом із боргів перед енергетиками.
- Кримського суддю Михайла Білоусова Україна звинувачує у скоєнні злочину.
- ФСБ продовжує тиск на кримського блогера та громадського діяча Ірину Данилович.
- У Керчі поширюють саморобні постери з написом "Крим - це Україна".